Выдающийся режиссёр и общественный деятель Никита Михалков отмечает юбилей
21 октября 80-летие празднует выдающийся деятель культуры, кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер и общественный деятель Никита Михалков.
Никита Сергеевич родился в Москве в 1945 году. Он лауреат премий «Оскар», «Золотой лев», Гран-при Каннского кинофестиваля, «ТЭФИ», «Кинотавр», «Ника», «Золотой орёл». Председатель Союза кинематографистов России, художественный руководитель Государственного театра киноактёра, Центра театра и кино на Поварской.
При поддержке Никиты Сергеевича с 2003 года в Московской области ежегодно проходит Международный фестиваль «KRASNOGORSKI». Это полномасштабный форум спортивного кино и одно из ярких культурных событий международного значения. Сегодня фестиваль является крупнейшим спортивным киноконкурсом Восточной Европы и стран СНГ.
С 2004 года в Волоколамске под кураторством Михалкова проводят кинофестиваль «Волоколамский рубеж». На нём представлен кинематограф разных стран. Задача фестиваля – воспитание молодого поколения в духе патриотизма, подразумевающего не только защиту Родины с оружием в руках, но и служение Отечеству, сохранение мира на Земле. Михалков – один из инициаторов проведения кинофестиваля имени В. Тихонова «17 мгновений...», проходящего с 2017 года в Павловском Посаде. Форум стал стартовой площадкой для студентов творческих вузов.
Михалков прославил Московскую область в своих фильмах. Часть эпизодов картины «Родня» снята в Звенигороде и Пущине. Сцену проводов эскадрона красноармейцев в ленте «Свой среди чужих, чужой среди своих» отсняли в одной из самых красивых усадеб Московской области «Марфино». Некоторые сцены картины «Утомлённые солнцем» тоже сняты в Подмосковье. А фильм, завоевавший награды международных кинофестивалей, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никита Сергеевич полностью снял в Московской области.
Михалков – активный общественный деятель. Возглавляет Российской фонд культуры, входит в руководство многочисленных общественных организаций, является наставником общественного движения «Юнармия». Герой Труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Народный артист РСФСР, трижды лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства.
9 ноября 2023 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв присвоил Никите Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области».
