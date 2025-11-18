День рождения празднует выдающийся учёный-атомщик Юрий Драгунов

18 ноября 2025, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

18 ноября отмечает день рождения Юрий Драгунов – выдающийся учёный мирового уровня в области разработок и внедрения в практику реакторостроения расчётно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения.