День рождения празднует выдающийся учёный-атомщик Юрий Драгунов
18 ноября отмечает день рождения Юрий Драгунов – выдающийся учёный мирового уровня в области разработок и внедрения в практику реакторостроения расчётно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения.
Юрий Григорьевич родился в 1942 году в деревне Ново-Соловьёво Можайского района Московской области. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «физик».
Более 45 лет Драгунов проработал в Московской области. Возглавлял Совет директоров промышленных предприятий Подольска. С 1998 по 2007 годы был директором – генеральным конструктором ОКБ «Гидропресс», занимал другие важные посты.
Драгунов – профессор, доктор технических наук. Автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Награждён орденом Почёта и медалями, Почётной грамотой президента России. Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почётный гражданин города Подольска.
22 сентября 2005 года постановлением губернатора Подмосковья Юрию Драгунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской
области».
