День рождения празднует военачальник, бывший губернатор Подмосковья Борис Громов
7 ноября день рождения отмечает видный военачальник, российский государственный деятель, 12 лет занимавший пост губернатора Московской области, Борис Громов.
Борис Всеволодович родился в 1943 году в Саратове. Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова с золотой медалью.
С 1965 года служил в рядах Вооружённых сил СССР. Прошёл все должности от командира мотострелкового взвода до замминистра обороны России. С 1987 по 1989 года командовал 40-й общевойсковой армией в Афганистане.
С 1989 по 2000 годы работал на руководящих постах в Минобороны России.
С 2000 по 2012 годы Борис Громов занимал пост губернатора Московской области. Проработал в этой должности три срока.
Громов – инициатор создания и бессменный председатель Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Герой Советского Союза. Удостоен ордена Ленина, двух орденов Боевого Красного Знамени, ордена Красной звезды и других наград.
Постановлением губернатора Подмосковья от 31 мая 2012 года ему присвоено звание Почётного гражданина Московской области.
