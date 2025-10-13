День рождения празднует выдающийся учёный и конструктор Борис Каторгин
13 октября день рождения отмечает выдающийся учёный мирового уровня, первый исследователь сверхзвуковых непрерывных лазеров и их энергетических характеристик Борис Каторгин.
Борис Иванович родился в 1934 году в подмосковном Солнечногорске. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.
Трудовую деятельность начал инженером-механиком на заводе в Химках. В разные годы занимал должности гендиректора и главного конструктора
НПО «Энергомаш им. академика В.П. Глушко», руководителя Научно-образовательного центра «Энергофизические системы» Московского авиационного института.
Каторгин – профессор, доктор технических наук, академик РАН, автор более 320 научных трудов и 160 изобретений.
Разработал и создал первые в мире ракетные двигатели, работающие на порошкообразном гибриде бериллия с перекисью водорода и на порошкообразном алюминии с морской водой. Более 50 лет проработал в Московской области.
Удостоен многочисленных наград, в том числе орденов «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III степени. Лауреат Государственной Премии в области науки и техники. Заслуженный деятель науки России, почётный гражданин города Химки.
Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2004 Борису Каторгину было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
