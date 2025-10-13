День рождения празднует выдающийся учёный и конструктор Борис Каторгин

13 октября 2025, 18:00

оригинал Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

13 октября день рождения отмечает выдающийся учёный мирового уровня, первый исследователь сверхзвуковых непрерывных лазеров и их энергетических характеристик Борис Каторгин.