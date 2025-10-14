Губернатор Воробьёв вручил орден легендарному гандболисту Владимиру Максимову
Один из самых титулованных представителей российского гандбола, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, почётный гражданин Владимир Максимов отметил 80-летие. С праздником его поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Глава региона вручил знаменитому спортсмену орден «За заслуги перед Московской областью». Церемония состоялась во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.
«Так получается, что Чехов — это родина гандбола, родина успехов, побед. Сегодня мы приехали сюда, чтобы поздравить с 80-летием легендарного человека, который всю свою жизнь посвятил спорту, добился самого высокого признания, прославлял нашу страну. (…) И в этот торжественный день я хочу вручить вам орден «За заслуги перед Московской областью» I степени», — сказал Андрей Воробьёв.Много лет Владимир Максимов является главным тренером команды «Чеховские медведи». На счету которой 21 победа на чемпионатах России. Юбиляр рассказал, что и сегодня записывает свои тренировки, чтобы научить спортсменов действовать более эффективно, а также поблагодарил губернатора за внимание.
«Мне приятно, что Андрей Юрьевич (Воробьёв — прим. ред.) приехал поздравить меня с юбилеем. Он очень внимательно относится ко всему, что касается спорта, работы с детьми. И здесь наши взгляды совпадают. Мы всегда знаем, что у нас есть поддержка, что мы можем обратиться, и все вопросы решаются», — отметил Владимир Максимов.В состав гандбольного клуба «Чеховские медведи» входят основная и юниорская команды. Гандболистов готовят в профильном Училище олимпийского резерва №4. А в 2028 году для юных спортсменов построят большой многофункциональный комплекс со спортзалами, учебным корпусом и номерами для проживания.