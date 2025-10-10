Спортсмен, тренер и спортивный функционер Леонид Тягачёв празднует день рождения
10 октября день рождения отмечает известный спортсмен, тренер и спортивный функционер Леонид Тягачёв.
Леонид Васильевич родился в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. С семи лет занимался в специализированной горнолыжной школе. В 1962 году вошёл в состав сборной СССР по горнолыжному спорту, участвовал в национальных и международных соревнованиях.
В 1970-е годы работал главным тренером сборной Советского Союза. За три года национальная команда под руководством Тягачёва стала сильнейшей в
мире. А в 1981-м его признали лучшим тренером планеты в своём виде спорта.
В июле 2001 года Тягачёва избрали президентом Олимпийского комитета России. На этом посту он проработал до марта 2010-го.
Являлся членом Совета Федерации. В 2020 году Леонида Васильевича избрали в Совет депутатов Дмитровского городского округа Московской области. При его активном содействии провели капремонт ряда спортивных объектов муниципалитета, закупили тренировочное оборудование.
По инициативе Леонида Васильевича в 2000 году основали «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва», оснащённый современными системами искусственного оснежения и освещения, горнолыжными подъёмниками. Он включает 12 горнолыжных трасс различной сложности. Ежегодно на склонах клуба проводят более 30 соревнований в разных возрастных группах.
Весной 2001 года в посёлке Деденево по инициативе Леонида Васильевича открыли школу горнолыжного спорта его имени. По уровню она соответствует всем мировым стандартам.
Леонид Тягачёв награждён орденами Дружбы народов, Почёта, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Является мастером спорта СССР, заслуженным тренером Советского Союза и России.
Постановлением губернатора Московской области от 14 ноября 2023 года Тягачёву было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области
