Специалисты Раменской больницы посетили День открытых дверей в МОНИКИ

04 июля 2025, 16:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, заместитель главврача по кадрам Сергей Вахрушев, а также одиннадцать студентов из Астраханского и Рязанского медуниверситетов, проходящие практику в Раменской больнице, приняли участие в Дне открытых дверей МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.







«На Дне открытых дверей наши будущие врачи смогли познакомиться с направлениями и условиями поступления в ординатуру МОНИКИ», — отметил Сергей Маркитан.