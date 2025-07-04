Специалисты Раменской больницы посетили День открытых дверей в МОНИКИ
Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, заместитель главврача по кадрам Сергей Вахрушев, а также одиннадцать студентов из Астраханского и Рязанского медуниверситетов, проходящие практику в Раменской больнице, приняли участие в Дне открытых дверей МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«На Дне открытых дверей наши будущие врачи смогли познакомиться с направлениями и условиями поступления в ординатуру МОНИКИ», — отметил Сергей Маркитан.Участники мероприятия осмотрели приёмное отделение и операционный блок, оборудованный самой современной медицинской техникой, посетили медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где медики отрабатывают свои навыки, а также научное подразделение клиники.