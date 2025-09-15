Собранные на празднике урожая в Пущине овощи передадут подмосковным зубрам
Видео: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Пущине провели традиционный осенний праздник урожая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Гостей Центра культурного развития «Вертикаль» погрузили в атмосферу осеннего сбора плодов. Им предложили выставку оригинальных поделок из овощей и фруктов, флористических работ, композиций, ароматные пироги, оригинальные фотозоны и концерт городских коллективов. Были организованы конкурсы, викторины, игры, мастер-классы и ярмарка-продажа изделий ручной работы», – говорится в сообщении.
В рамках благотворительной акции «Сундук добра» горожане поделились плодами урожайного года. Собранные овощи передадут зубрам и зубрятам Приокско-Террасного заповедника.