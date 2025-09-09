Подмосковный садовод вырастила гигантский лук и почти 200-килограммовую тыкву
В Можайске садовод Наталья Смирнова поделилась настоящим рекордным урожаем на своих подмосковных сотках. Она вырастила лук весом 864 г. Об этом рассказала Администрация Можайского округа.
Наталья делится секретами выращивания: только органические удобрения, зола, настой крапивы и витамины. Никакой химии.
Но это не единственный «рекордсмен» огорода. Почти 40 квадратных метров занимает тыква сорта «Атлантик Гигант». Она выросла всего из одной семечки и уже достигла 174 кг. Сейчас тыква ежедневно набирает по 7–10 кг веса, и Наталья уверена: планку в 210 кг она всё-таки преодолеет.
Кроме лука и тыквы, у Натальи на участке зреют виноград, гигантские кабачки, а в следующем сезоне она попробует свои силы в выращивании гигантских арбузов.
