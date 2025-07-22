В Подмосковье отремонтировали лестницы и полы в более чем 80 подъездах

Комфорт жителей многоквартирных домов во многом зависит от состояния общего имущества, включая полы, лестницы и ступени.
В июне в Подмосковье провели ремонтные работы в более чем 80 подъездах по обращениям граждан, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Жители могут сообщать о повреждениях в управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы (ЕДС) Московской области. Контроль за выполнением работ осуществляли инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору региона.
Процедура обращения проста: достаточно подать заявку в УК или через ЕДС, чтобы коммунальные службы оперативно устранили проблему.