Объявлен набор на профориентационную смену «Педагогика: Век новых возможностей»

Фонд Гуманитарных Проектов и Всероссийский детский центр «Смена» приглашают школьников 14–17 лет принять участие в новой профориентационной смене «Педагогика: Век новых возможностей» в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает Министерство образования Московской области.
Программа смены позволит подросткам, интересующимся педагогикой и гуманитарными науками, познакомиться с современными технологиями в образовании, попробовать себя в роли учителей разных направлений, встретиться с экспертами и создать собственные проекты.
К участию приглашаются победители олимпиад, авторы социальных и творческих инициатив, активисты и все, кто планирует карьеру в педагогике.
Заявки принимаются до 15 августа. Итоги отбора будут опубликованы 20 сентября на сайте проекта.