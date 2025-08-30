Павлово-Посадский округ провел традиционную августовскую педагогическую конференцию

30 августа 2025, 11:41

Августовская педагогическая конференция прошла в Павловском Посаде

Фото: Администрация Павлово-Посадского г.о.

Традиционное мероприятие для педагогов округа состоялось 29 августа в школе № 10 в Павловском Посаде. На нем обсудили итоги прошлого учебного года и планы на новый.







Участниками встречи стали депутат Московской областной Думы Линара Самединова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин и представители Сбербанка.



Выступающие высоко оценили результаты работы образовательных учреждений округа. Все школы муниципалитета успешно вошли в «зеленую зону» рейтинга Московской области, что подтверждает высокое качество образования. Особых успехов добились Гимназия, Электрогорский лицей и школа №18, которые вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. Павлово-Посадский городской округ занял четвертое место в региональном рейтинге по качеству образования благодаря слаженной работе педагогов и администрации.



На конференции также обсудили планы по развитию образовательной инфраструктуры округа. В детском саду «Малютка» сейчас проходит капитальный ремонт, что создаст комфортные условия для самых маленьких жителей. В Электрогорске обновляют здание дополнительного образования «Истоки», где дети смогут развивать таланты в современных условиях. Школьные библиотеки преобразуются в современные информационно-библиотечные центры с новейшим оборудованием и цифровыми ресурсами.



Участники конференции выразили благодарность всем педагогам округа за профессионализм, терпение и преданность делу. Благодаря труду учителей и воспитателей создаются условия для гармоничного развития детей.



Конференция завершилась пожеланиями успешного нового учебного года. Педагоги округа готовы к новым вызовам и продолжат воспитывать образованное и ответственное поколение граждан России.

