На берегах реки Вохна в Павловском Посаде собрали более 50 мешков мусора

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Субботник провели на берегах реки Вохна в Павлово-Посадском округе. Участники собрали свыше 50 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Вода России». Работы были развёрнуты на трёх локациях — на территории города Павловский Посад и в селе Рахманово.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне: общественникам, молодогвардейцам, сотрудникам МБУ «Благоустройство», депутатам и членам «Единой России». Вместе мы делаем наш округ чище, лучше, и уютнее», — сказал глава округа Денис Семёнов.
Прошедший субботник стал не первым в Павловском Посаде. Ранее в расчистке берегов Вохны приняли участие работники предприятия «Павлово-Посадский гофрокомбинат». Вместе с сотрудниками администрации и коммунальщиками они убирали мусор, ветки, опиливали деревья и кустарники.
