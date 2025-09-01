На берегах реки Вохна в Павловском Посаде собрали более 50 мешков мусора
Субботник провели на берегах реки Вохна в Павлово-Посадском округе. Участники собрали свыше 50 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Вода России». Работы были развёрнуты на трёх локациях — на территории города Павловский Посад и в селе Рахманово.
Прошедший субботник стал не первым в Павловском Посаде. Ранее в расчистке берегов Вохны приняли участие работники предприятия «Павлово-Посадский гофрокомбинат». Вместе с сотрудниками администрации и коммунальщиками они убирали мусор, ветки, опиливали деревья и кустарники.«Спасибо всем, кто не остался в стороне: общественникам, молодогвардейцам, сотрудникам МБУ «Благоустройство», депутатам и членам «Единой России». Вместе мы делаем наш округ чище, лучше, и уютнее», — сказал глава округа Денис Семёнов.