На берегах реки Вохна в Павловском Посаде собрали более 50 мешков мусора

01 сентября 2025, 16:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Субботник провели на берегах реки Вохна в Павлово-Посадском округе. Участники собрали свыше 50 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Вода России». Работы были развёрнуты на трёх локациях — на территории города Павловский Посад и в селе Рахманово.



