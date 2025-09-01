Дома культуры Павлово-Посадского округа рассказали о своих клубах и кружках

01 сентября 2025, 15:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День открытых дверей провели учреждения культуры Павлово-Посадского городского округа в субботу, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие привлекло жителей округа всех возрастов. Дома культуры представили более 200 направлений, по которым проводятся занятия. Записаться на них можно было прямо на месте.





«В день открытых дверей каждый смог познакомиться с творческими и клубными формированиями, оценить их достижения, задать вопросы руководителям кружков и выбрать хобби по душе. Представители каждого учреждения культуры рассказывали о своих программах и помогали определиться с выбором», — говорится в сообщении.