Денис Майданов напомнил о принятых единороссами законах в области культуры
По народной программе «Единой России» выполняются многочисленные инициативы в сфере культуры, истории и традиций. Такую оценку дал народный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», он принял участие в итоговом отчётно-программном форуме «Единой России», который прошёл в Москве. На форуме подвели итоги работы партии и обсудили тему «государство для человека».
«Многие инициативы берутся с земли, из нашей жизни, а потом уже становятся законами. «Единая Россия» способствует принятию многих законов в области культуры. Например, это закон о защите русского языка от засилья западных слов. В торговле и услугах приоритет на вывесках и в рекламе отдаётся русскому языку», – сказал Майданов.Певец также отметил, что «Единая Россия» приняла федеральный закон о произведениях искусства, увековечивших память о Великой Отечественной войне. На Западе их часто запрещают использовать.
Майданов добавил, что новый закон о креативных индустриях направлен на увеличение ВВП страны. Во многих государствах такие индустрии занимают 5-6% внутреннего валового продукта. Новый закон позволит креативным индустриям по всей России заработать по новому регламенту.