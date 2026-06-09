Денис Майданов напомнил о принятых единороссами законах в области культуры

09 июня 2026, 20:35

оригинал Денис Майданов (Фото: «Радио 1»)

По народной программе «Единой России» выполняются многочисленные инициативы в сфере культуры, истории и традиций. Такую оценку дал народный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», он принял участие в итоговом отчётно-программном форуме «Единой России», который прошёл в Москве. На форуме подвели итоги работы партии и обсудили тему «государство для человека».

«Многие инициативы берутся с земли, из нашей жизни, а потом уже становятся законами. «Единая Россия» способствует принятию многих законов в области культуры. Например, это закон о защите русского языка от засилья западных слов. В торговле и услугах приоритет на вывесках и в рекламе отдаётся русскому языку», – сказал Майданов.