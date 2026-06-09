Медведев призвал распространять практики Москвы и Подмосковья на другие регионы

09 июня 2026, 17:24

оригинал Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

«Единая Россия» руководствуется принципом, что государство должно существовать для человека. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», он выступил на пленарном заседании отчётно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».

«Мы обязаны распространять наши лучшие практики, как в Московском регионе, на все остальные регионы. Именно эту цель ставит перед собой партия в последние годы. Это служит выполнению одной из ключевых задач, которую поставил наш президент – свести к минимуму разницу между территориями нашей огромной страны», – отметил Медведев.

«Задача амбициозная и непростая, но достижимая. Это было заложено в политическую программу партии от 2021 года, а именно тезис: государство должно быть для человека. Для следования этому принципу руководство партии расширяло границы ранее установленных задач для их соответствия национальным целям», – добавил политик.