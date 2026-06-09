Победитель предварительного голосования единороссов Саша Стоун собрал 3 тыс. наказов

09 июня 2026, 18:36

оригинал Саша Стоун (Фото: «Радио 1»)

Один из победителей предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье, чемпион страны и мира по смешанным единоборствам, актёр и волонтёр Александр Зарубин, известный как Саша Стоун, проводит встречи с жителями региона.





Он отметил, что в основном жители просят чего-то не для себя, а для блага всего населённого пункта.



Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он сам рассказал на площадке итогового отчётно-программного форума «Единой России», который проходил в Москве.

«Огромное спасибо всем, кто проявил гражданскую позицию и проголосовал, – жителям Клина, Солнечногорска и Лотошина. Сейчас мы собираем новые наказы в народную программу партии, это просьбы жителей. У меня проходят каждый день встречи с местными жителями и трудовыми коллективами. По моему округу на вчерашний день уже было собрано около трёх тысяч наказов», – рассказал Зарубин.