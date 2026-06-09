Победитель предварительного голосования единороссов Саша Стоун собрал 3 тыс. наказов
Один из победителей предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье, чемпион страны и мира по смешанным единоборствам, актёр и волонтёр Александр Зарубин, известный как Саша Стоун, проводит встречи с жителями региона.
Он отметил, что в основном жители просят чего-то не для себя, а для блага всего населённого пункта.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он сам рассказал на площадке итогового отчётно-программного форума «Единой России», который проходил в Москве.
«Огромное спасибо всем, кто проявил гражданскую позицию и проголосовал, – жителям Клина, Солнечногорска и Лотошина. Сейчас мы собираем новые наказы в народную программу партии, это просьбы жителей. У меня проходят каждый день встречи с местными жителями и трудовыми коллективами. По моему округу на вчерашний день уже было собрано около трёх тысяч наказов», – рассказал Зарубин.Он напомнил, что «Единая Россия» помогла реконструировать и построить в регионе учебные заведения, социальные и спортивные объекты.
Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходило только в электронном формате с верификацией через госуслуг. Поддержанные избирателями кандидаты представят партию на осенних выборах. В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании – в Госдуму и Мособлдуму, а также выборы в ряд муниципальных советов.