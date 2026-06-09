Депутат Мособлдумы Легков раскрыл важность спортивной реабилитации для ветеранов СВО
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков назвал спортивную реабилитацию в рамках народной программы «Единой России» важным направлением поддержки ветеранов спецоперации. Это позволяет им быстрее восстановиться.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», Легков принял участие в отчётно-программном форуме партии «Единая Россия», который прошёл в Москве.
«Это здорово, что есть такая программа. Она связана с народной, потому что работает наш областной Минспорт, открываются новые секции, приглашаются ребята. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва из ветеранов СВО была создана команда слэш-хоккеистов. Спортсмены ездят на сборы и получают зарплату. Это подтверждение того, что программу необходимо продолжать. Спорт помогает везде, в том числе в быстрой реабилитации после определённых травм», – сказал Легков.Он напомнил, что народная программа партии «Единая Россия», которая создавалась пять лет назад, выполнена в Подмосковье почти целиком. Для новой программы уже собрано около 150 000 пожеланий жителей региона, 6000 из которых относятся к теме спорта.