Депутат Мособлдумы Легков раскрыл важность спортивной реабилитации для ветеранов СВО

09 июня 2026, 19:35

оригинал Александр Легков (Фото: «Радио 1»)

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков назвал спортивную реабилитацию в рамках народной программы «Единой России» важным направлением поддержки ветеранов спецоперации. Это позволяет им быстрее восстановиться.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», Легков принял участие в отчётно-программном форуме партии «Единая Россия», который прошёл в Москве.

«Это здорово, что есть такая программа. Она связана с народной, потому что работает наш областной Минспорт, открываются новые секции, приглашаются ребята. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва из ветеранов СВО была создана команда слэш-хоккеистов. Спортсмены ездят на сборы и получают зарплату. Это подтверждение того, что программу необходимо продолжать. Спорт помогает везде, в том числе в быстрой реабилитации после определённых травм», – сказал Легков.