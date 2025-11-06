В Подмосковье обновили 50 остановочных павильонов
50 новых остановочных павильонов установили взамен старых на региональных дорогах в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Работы провели на 34 остановках общественного транспорта.
«Большинство новых павильонов относится серии «Межгород» с ударопрочным стеклом по правой стенке. Это обеспечивает ожидающим свой рейс пассажирам лучший обзор подъезжающего транспорта. Устаревшие остановки также меняют на серию «Городской стандарт» со световозвращающей плёнкой для лучшей видимость в тёмное время суток», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.Самый большой объём работ провели в Красногорске: там на 13 остановках установили 16 новых павильонов.