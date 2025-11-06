Достижения.рф

Глава округа Котельники Михаил Соболев проверил ход капремонта теплосетей

Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Сети теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый» в Котельниках капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава городского округа Михаил Соболев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время на объекте закончили монолитные работы по строительству канала.

«Прокладка основных труб горячего водоснабжения близится к завершению. Кроме того, на трубопроводах отопления устанавливают систему дистанционного контроля. После монтажа рабочие приступят к обратной засыпке и укладке плит для закрытия канала», — говорится в сообщении.
В программу ремонта вошла также перекладка теплосетей вдоль Дзержинского шоссе. Там сейчас идут подготовительные работы.

Обновление теплосетей ведётся по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Лев Каштанов

