Глава округа Котельники Михаил Соболев проверил ход капремонта теплосетей
Сети теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый» в Котельниках капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава городского округа Михаил Соболев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время на объекте закончили монолитные работы по строительству канала.
«Прокладка основных труб горячего водоснабжения близится к завершению. Кроме того, на трубопроводах отопления устанавливают систему дистанционного контроля. После монтажа рабочие приступят к обратной засыпке и укладке плит для закрытия канала», — говорится в сообщении.В программу ремонта вошла также перекладка теплосетей вдоль Дзержинского шоссе. Там сейчас идут подготовительные работы.
Обновление теплосетей ведётся по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».