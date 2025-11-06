В подмосковном Можайске обновляют здание больницы под новый хирургический корпус

06 ноября 2025, 14:01

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Можайске на улице Амбулаторной продолжают работы по капитальному ремонту акушерского корпуса Можайской больницы. Здание перепрофилируют в современный хирургический корпус, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.





Строители уже установили окна, монтируют вентилируемый фасад и ведут внутренние отделочные работы.





В новом корпусе оборудуют приёмное, операционное и эндоскопическое отделения, а еще — рентген кабинет и кабинет МРТ.



Для удобства пациентов установят новые современные лифты. Палаты будут рассчитаны на 1-4 человек и оснащены собственными санузлами и душевыми.







«Ввод корпуса в эксплуатацию позволит существенно повысить качество медицинской помощи для жителей округа. Здесь начнут работу четыре основных востребованных отделения: хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.