Депутат Госдумы проверил благоустройство набережной Травинского озера в Пушкине
Благоустройство общественного пространства у Травинского озера в подмосковном Пушкине почти завершили. Качество проделанных работ проверил депутат Государственной Думы РФ Сергей Пахомов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обновление набережной начали в середине лета текущего года. К настоящему времени здесь очистили водоём, установили деревянный настил с шезлонгами, детскую и спортивную площадки, обустроили зону с качелями, смотровую площадку у воды, проложили велосипедную и беговую дорожки.
«Получилось очень хорошо. Уже сейчас видно, насколько качественно все сделано. И с опережением сроков — это тоже сейчас важно, потому что хорошие строители сейчас в дефиците. (…) Мне кажется, здесь получился отличный мини-парк», — сказал по итогам осмотра Сергей Пахомов.На набережной осталось установить ещё несколько малых архитектурных форм и обустроить ливнёвку — тогда благоустройство будет выполнено на 100%.