Депутат Госдумы проверил благоустройство набережной Травинского озера в Пушкине

27 ноября 2025, 13:41

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Благоустройство общественного пространства у Травинского озера в подмосковном Пушкине почти завершили. Качество проделанных работ проверил депутат Государственной Думы РФ Сергей Пахомов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Обновление набережной начали в середине лета текущего года. К настоящему времени здесь очистили водоём, установили деревянный настил с шезлонгами, детскую и спортивную площадки, обустроили зону с качелями, смотровую площадку у воды, проложили велосипедную и беговую дорожки.





«Получилось очень хорошо. Уже сейчас видно, насколько качественно все сделано. И с опережением сроков — это тоже сейчас важно, потому что хорошие строители сейчас в дефиците. (…) Мне кажется, здесь получился отличный мини-парк», — сказал по итогам осмотра Сергей Пахомов.