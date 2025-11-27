Достижения.рф

Депутат Госдумы проверил благоустройство набережной Травинского озера в Пушкине

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Благоустройство общественного пространства у Травинского озера в подмосковном Пушкине почти завершили. Качество проделанных работ проверил депутат Государственной Думы РФ Сергей Пахомов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Обновление набережной начали в середине лета текущего года. К настоящему времени здесь очистили водоём, установили деревянный настил с шезлонгами, детскую и спортивную площадки, обустроили зону с качелями, смотровую площадку у воды, проложили велосипедную и беговую дорожки.

«Получилось очень хорошо. Уже сейчас видно, насколько качественно все сделано. И с опережением сроков — это тоже сейчас важно, потому что хорошие строители сейчас в дефиците. (…) Мне кажется, здесь получился отличный мини-парк», — сказал по итогам осмотра Сергей Пахомов.
На набережной осталось установить ещё несколько малых архитектурных форм и обустроить ливнёвку — тогда благоустройство будет выполнено на 100%.
Лев Каштанов

