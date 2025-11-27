Фермерам Подмосковья передали свыше 1900 га региональной земли
С начала 2025 года фермерские хозяйства и сельхозорганизации Московской области получили в аренду более 1900 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Участки предоставляют тем, кто участвует в программах господдержки развития сельского хозяйства, сообщили в Минимущества Московской области.
48 участков получили крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) в Чехове, Раменском, Шаховской, Орехово-Зуевском, Серебряных Прудах, Дмитровском, Ступино, Истре, Коломне, Павлово-Посадском, Рузском, Воскресенске, Щёлково, Подольске, Егорьевске, Серпухове и Волоколамском округах. Ещё 6 участков передали сельхозпроизводителям по господдержке в Серпухове, Чехове и Егорьевске.
«В аренду без проведения торгов фермерам и сельхозпроизводителям региона с начала года переданы 54 участка областной собственности общей площадью 1908,67 га. Участки площадью 1783,07 га предоставлены фермерствам в 17 городских и муниципальных округах, а 125,6 га сельхозземли – сельскохозяйственным организациям в 3 городских округах Подмосковья», – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Примеры использования земли уже есть. КФХ «Фермерское поле» на 3,2 гектарах вблизи деревни Кутьино городского округа Подольск организует рыбную ферму, при этом сохраняя ландшафт и деревья. «Ферма Морозовых» в Орехово-Зуевском округе использует почти 100 гектаров земли для развития своей фермы. Молодое хозяйство КФХ «Михаил Дядя», которое выращивает зерновые, зернобобовые и маличные культуры, планирует расширять растениеводство на переданных 37,6 га.
Земельные участки государственной или муниципальной собственности фермеры и сельхозорганизации могут арендовать на срок до пяти лет. По истечении трёх лет использования земли по назначению арендатор получает право оформить её в собственность.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что передача земель стимулирует развитие хозяйств и увеличивает производство продукции растениеводства и животноводства. В 2025 году для поддержки сельхозпроизводителей и предприятий агропромышленного комплекса региона предусмотрели более 30 видов субсидий по различным направлениям. Актуальную информацию о конкурсах, условиях предоставления субсидий и перечне документов можно найти на портале «Мой АПК».