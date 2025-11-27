Фермерам Подмосковья передали свыше 1900 га региональной земли

27 ноября 2025, 13:15

оригинал Фото: Медиасток.РФ

С начала 2025 года фермерские хозяйства и сельхозорганизации Московской области получили в аренду более 1900 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Участки предоставляют тем, кто участвует в программах господдержки развития сельского хозяйства, сообщили в Минимущества Московской области.





48 участков получили крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) в Чехове, Раменском, Шаховской, Орехово-Зуевском, Серебряных Прудах, Дмитровском, Ступино, Истре, Коломне, Павлово-Посадском, Рузском, Воскресенске, Щёлково, Подольске, Егорьевске, Серпухове и Волоколамском округах. Ещё 6 участков передали сельхозпроизводителям по господдержке в Серпухове, Чехове и Егорьевске.





«В аренду без проведения торгов фермерам и сельхозпроизводителям региона с начала года переданы 54 участка областной собственности общей площадью 1908,67 га. Участки площадью 1783,07 га предоставлены фермерствам в 17 городских и муниципальных округах, а 125,6 га сельхозземли – сельскохозяйственным организациям в 3 городских округах Подмосковья», – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.