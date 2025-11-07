Депутат Госдумы Панин посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат
Павлово-Посадский гофрокомбинат входит в десятку лучших производителей гофрокартона и гофротары в России. Предприятие посетили депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Росси» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе визита гости пообщались с сотрудниками комбината и узнали о планах его развития.
«Визитёры поблагодарили генерального директора предприятия Сергея Говорова за помощь защитникам Отечества и реализацию социально значимых проектов на территории округа», — говорится в сообщении.Гофорокомбинат является современным комплексом полного цикла с двумя лабораториями для контроля качества продукции. В текущем году здесь запустили несколько новых производственных линий. В ближайшее время в процессы предприятия планируется интегрировать искусственный интеллект.