Депутат Госдумы Панин посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат

07 ноября 2025, 12:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Павлово-Посадский гофрокомбинат входит в десятку лучших производителей гофрокартона и гофротары в России. Предприятие посетили депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Росси» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба муниципалитета.





В ходе визита гости пообщались с сотрудниками комбината и узнали о планах его развития.





«Визитёры поблагодарили генерального директора предприятия Сергея Говорова за помощь защитникам Отечества и реализацию социально значимых проектов на территории округа», — говорится в сообщении.