Власти Павлово-Посадского округа проверили работу МФЦ в Электрогорске
Работу электрогорского офиса «Мои документы» проверил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В МФЦ Электрогорска работают пять окон. Ежедневно там обслуживают 150-200 человек. Кроме того, в офисе регулярно ведёт приём представитель управляющей компании «Электрогорск».
«Поблагодарил директора филиала Олесю Петровну Шевченко за слаженную и качественно выстроенную работу всего коллектива», — прокомментировал свой визит Сергей Балашов.В МФЦ Электрогорска также действует губернаторский колл-центр: его сотрудники принимают звонки горячей линии 122 — помогают жителям округа записаться к врачу и дают консультации.