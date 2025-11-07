Власти Павлово-Посадского округа проверили работу МФЦ в Электрогорске

07 ноября 2025, 09:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работу электрогорского офиса «Мои документы» проверил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В МФЦ Электрогорска работают пять окон. Ежедневно там обслуживают 150-200 человек. Кроме того, в офисе регулярно ведёт приём представитель управляющей компании «Электрогорск».





«Поблагодарил директора филиала Олесю Петровну Шевченко за слаженную и качественно выстроенную работу всего коллектива», — прокомментировал свой визит Сергей Балашов.