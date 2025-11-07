В Серпухове расширят производство и инфраструктуру завода «ВИФИТЕХ»

07 ноября 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В подмосковном Серпухове глава округа Алексей Шимко встретился с гендиректором ЗАО «ВИФИТЕХ» Сергеем Постельниковым и депутатом Совета округа Вячеславом Ореховым. Отметили основные задачи: увеличить производственные мощности, развить логистику, благоустроить дороги и построить гостиницу для сотрудников предприятия, отметили в местной Администрации.





ЗАО «ВИФИТЕХ» — один из ведущих российских производителей фитопрепаратов. Компания работает с 1992 года, ежегодно выпускает около 30 миллионов упаковок продукции. Производство идёт круглосуточно в три смены, а в штате предприятия — около 700 сотрудников.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

На встрече обсудили планы создать ведомственную гостиницу на базе восстановленного общежития за счёт средств предприятия, чтобы улучшить условия для работников.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов



«ЗАО «ВИФИТЕХ» подтверждает статус современного и социально ориентированного производства. Продолжим сотрудничество по всем озвученным вопросам», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.