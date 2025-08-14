Депутат Госдумы Панин посетил подмосковный центр подготовки бойцов «Витязь»

14 августа 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Пункт отбора на контрактную службу и центр подготовки кандидатов «Витязь» в Балашихе посетил депутат Госдумы Геннадий Панин. Вместе с ним осмотр провёл участник первого потока президентской программы «Время Героев» Андрей Митяшин. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Учебный центр при пункте отбора был открыт по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Подготовкой новобранцев к службе руководят бойцы и ветераны Центра специального назначения «Витязь».





«Я увидел, что это не просто «курс молодого бойца». Военнослужащие с реальным боевым опытом учат не просто стрелять, а мыслить, как воин: выполняя задачу, сохранить собственную жизнь и жизнь боевых товарищей», — поделился впечатлениями Геннадий Панин.