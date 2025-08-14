Депутат Госдумы Панин посетил подмосковный центр подготовки бойцов «Витязь»
Пункт отбора на контрактную службу и центр подготовки кандидатов «Витязь» в Балашихе посетил депутат Госдумы Геннадий Панин. Вместе с ним осмотр провёл участник первого потока президентской программы «Время Героев» Андрей Митяшин. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Учебный центр при пункте отбора был открыт по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Подготовкой новобранцев к службе руководят бойцы и ветераны Центра специального назначения «Витязь».
«Я увидел, что это не просто «курс молодого бойца». Военнослужащие с реальным боевым опытом учат не просто стрелять, а мыслить, как воин: выполняя задачу, сохранить собственную жизнь и жизнь боевых товарищей», — поделился впечатлениями Геннадий Панин.В центре подготовки есть открытые и закрытые площадки для тренировок, полоса препятствий, тиры, спортзал и учебные классы.
От подмосковного отделения «Единой России» центру подготовки передали три 3D-принтера для изготовления учебных пособий для будущих бойцов.