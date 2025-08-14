На соревнованиях по рыбалке в Волоколамском округе поймали гигантского карпа

14 августа 2025, 09:41

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Карпа-гиганта весом 8,7 кг поймал один из участников соревнования по спортивной ловле среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которое проходило в деревне Михайловское Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гигантский карп обеспечил победу на соревновании рыбаку Александру Полякову из округа Лотошино.





«Когда начал его вытаскивать, сразу понял, что это будет настоящий гигант. Это был мой единственный трофей на этих соревнованиях», — рассказал Александр Поляков.