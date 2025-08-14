На соревнованиях по рыбалке в Волоколамском округе поймали гигантского карпа
Карпа-гиганта весом 8,7 кг поймал один из участников соревнования по спортивной ловле среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которое проходило в деревне Михайловское Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гигантский карп обеспечил победу на соревновании рыбаку Александру Полякову из округа Лотошино.
«Когда начал его вытаскивать, сразу понял, что это будет настоящий гигант. Это был мой единственный трофей на этих соревнованиях», — рассказал Александр Поляков.Второе место среди мужчин занял ещё один представитель Лотошина — Николай Бунин. Его улов составил 7,8 кг. А бронзовую медаль завоевал житель Волоколамска Андрей Аксёнов с уловом весом почти 3 кг.
Среди женщин победу одержала жительница Волоколамска Татьяна Пимонова. Она поймала карпа весом 1,35 кг. Второй стала Вера Бухарова, её улов составил 0,7 кг. А замкнула тройку лидеров Лариса Сюлева из Можайска с результатом 0,65 кг.