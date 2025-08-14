В Сергиевом Посаде построили дом для переселенцев из аварийного жилья

14 августа 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья завершили на улице 2-й Кирпичный Завод в Сергиевом Посаде. Новостройке уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дом построили в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





«В новые квартиры переедут 180 семей — 218 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 8 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.