В Сергиевом Посаде построили дом для переселенцев из аварийного жилья
Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья завершили на улице 2-й Кирпичный Завод в Сергиевом Посаде. Новостройке уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Дом построили в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В новые квартиры переедут 180 семей — 218 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 8 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.Квартиры в новом доме переселенцы получат с готовой отделкой, установленными плитами и розетками. На придомовой территории проведено благоустройство, установлены спортивная и детская игровая площадки, есть места для тихого отдыха.