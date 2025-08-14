Производство безалкогольных напитков в Подмосковье выросло на 12,9%
За первое полугодие 2025 года подмосковные предприятия выпустили свыше 39 тыс. декалитров безалкогольных напитков, включая сокосодержащую продукцию, морсы, напитки на растительной основе и минеральную воду, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рост составил 12,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. На долю региона приходится 51,4% производства ЦФО и около 15% общероссийского объема.
Крупнейшие производители – ЗАО «МУЛТОН», ООО ТПК «АРШАНИ» и ООО «ПК ЛИДЕР» — предлагают разнообразную продукцию: от классических морсов до функциональных напитков. В 2024 году общий выпуск этой категории в регионе достиг 71,9 тыс. тонн.
Минсельхозпрод Подмосковья поддерживает местных производителей, что соответствует стратегии продвижения здорового питания и развития локального производства.
