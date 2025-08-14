Производство безалкогольных напитков в Подмосковье выросло на 12,9%

14 августа 2025, 09:13

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первое полугодие 2025 года подмосковные предприятия выпустили свыше 39 тыс. декалитров безалкогольных напитков, включая сокосодержащую продукцию, морсы, напитки на растительной основе и минеральную воду, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.