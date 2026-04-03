В Подмосковье усилии контроль за качеством воды

03 апреля 2026, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Около четырёх с половиной тысяч проб питьевой и сточной воды отобрали в Подмосковье специалисты Мособлводоканала в марте — на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Усиления контроля связано с половодьем, из-за которого возрастает риск загрязнения систем водоснабжения.





«Всего в марте отобрали 4 494 пробы, из них 2 940 — питьевой воды и 1 554 — сточной. А общее число проб за первый квартал текущего года превысило 11 тысяч», — говорится в сообщении.