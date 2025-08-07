Депутат Госдумы Роман Терюшков осмотрел новый детсад в Раменском
Депутат Госдумы Роман Терюшков проверил готовность к открытию нового детсада на улице Молодёжной в Раменском. Дошкольное учреждение примет воспитанников 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета округа.
Возведение здания по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» началось в феврале. Сейчас в нём устанавливают мебель, а педагоги готовятся встретить детей.
Депутат интересовался ходом пусконаладочных работ инженерных систем. Как отметил Терюшков, большая часть используемых при строительстве и отделке материалов –российского производства.
«Родители и воспитатели обратили внимание на дизайнерские решения интерьера. Особенность нового детского сада – уникальный дизайн-проект «Умка». Групповые помещения, коридоры, спортивный и актовый залы украшены изображениями персонажей советского мультфильма о белом медвежонке», – рассказали в администрации.Дошкольное учреждение рассчитано на 225 мест.
Работы по благоустройству территории почти завершены. На прилегающей территории установлены теневые навесы для прогулок, спортплощадка и малые архитектурные формы. Игровые зоны оборудованы резиновым покрытием.