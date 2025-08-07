Депутат Госдумы Роман Терюшков осмотрел новый детсад в Раменском

07 августа 2025, 14:55

Фото: Раменский медиацентр

Депутат Госдумы Роман Терюшков проверил готовность к открытию нового детсада на улице Молодёжной в Раменском. Дошкольное учреждение примет воспитанников 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета округа.





Возведение здания по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» началось в феврале. Сейчас в нём устанавливают мебель, а педагоги готовятся встретить детей.



Депутат интересовался ходом пусконаладочных работ инженерных систем. Как отметил Терюшков, большая часть используемых при строительстве и отделке материалов –российского производства.

«Родители и воспитатели обратили внимание на дизайнерские решения интерьера. Особенность нового детского сада – уникальный дизайн-проект «Умка». Групповые помещения, коридоры, спортивный и актовый залы украшены изображениями персонажей советского мультфильма о белом медвежонке», – рассказали в администрации.