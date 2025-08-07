День физкультурника отметят в Раменском округе на нескольких площадках
Спортивные мероприятия проведут в Раменском муниципальном округе в честь Дня физкультурника в субботу, 9 августа. В программе забеги и велозаезды, турниры по игровым видам спорта, тренировки и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Праздник начнётся в 9:00 у спорткомплекса «Борисоглебский» с забега «5 Вёрст», а главной площадкой станет стадион «Авангард» в поселке Ильинский. Там программа начнётся в 10 утра. В это же время стартуют спортивные праздники на стадионах «Спартак» в посёлке Быково и «Красное знамя» в Раменском, а также футбольный турнир на территории открытого ФОКа в деревне Кузнецово.
«Одновременно пройдут турнир по стритболу и второй этап СуперКубка по кану-поло на озере Пионер в городе Раменское. А на стадионе Раменского приборостроительного конструкторского бюро в 10:30 начнется турнир по пляжному волейболу», — говорится в сообщении.Гостей также ждут у культурно-досугового центра «Чулковский» в посёлке имени Тельмана, и в культурно-досуговом центре «Гжельский», на стадионе «Сатурн» и в Раменском городском парке.
А завершит программу велопробег в деревне Захарово.