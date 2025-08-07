У школы в посёлке Ильинский по просьбам родителей начали строить тротуар

07 августа 2025, 14:30

Фото: Раменский медиацентр

В посёлке Ильинский Раменского муниципального округа началось строительство тротуара на улице Интернациональной. Пешеходная зона появится после обращений родителей учащихся Ильинской школы №26, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Протяжённость тротуара составит 590 м., ширина – 1,5 м. Необходимость строительства тротуара объясняется тем, что ежедневно в учебный период там проходит большое число детей, направляющихся в школу. Раньше школьники были вынуждены идти по проезжей части, что создавало угрозу их безопасности.

«Родители учащихся Ильинской СОШ №26 давно ждали начала работ. Строительство тротуара значительно повысит безопасность детей на пути в школу», – сказала член общественной палаты Раменского муниципального округа Марина Ильина.