В Раменском вручили первые паспорта 15 юным гражданам

07 августа 2025, 12:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Пятнадцать юношей и девушек из Раменского, отпраздновавших четырнадцатилетние, получили свои первые паспорта из рук главы муниципального округа Эдуарда Малышева. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Эдуард Малышев рассказал ребятам о важности полученного ими документа и сказал, что паспорт знаменует первый шаг во взрослую жизнь.





«Глава округа пожелал новым гражданам всегда гордиться званием россиянина и стремиться к получению знаний», — отмечается в сообщении.