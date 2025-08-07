В Раменском вручили первые паспорта 15 юным гражданам
Пятнадцать юношей и девушек из Раменского, отпраздновавших четырнадцатилетние, получили свои первые паспорта из рук главы муниципального округа Эдуарда Малышева. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Эдуард Малышев рассказал ребятам о важности полученного ими документа и сказал, что паспорт знаменует первый шаг во взрослую жизнь.
«Глава округа пожелал новым гражданам всегда гордиться званием россиянина и стремиться к получению знаний», — отмечается в сообщении.Участие в церемонии приняла почетный ветеран Надежда Шмидкова. Она поздравила подростков с получением паспорта и сказала напутственные слова.
Вручение первых паспортов юным гражданам в тождественной остановке проводится в Раменском округе уже семь лет.