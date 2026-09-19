Депутат Коган назвал каждый заполненный бюллетень вкладом в общее дело
Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме, зампред комитета по экологии Александр Коган проголосовал на избирательном участке в Раменском.
Парламентарий назвал голосование реальным способом повлиять на будущее страны, региона и родного города.
«Сегодня я видел, как люди приходят семьями: молодёжь, родители с детьми, представители старшего поколения. Все они осознанно делают свой шаг в будущее. Каждый заполненный бюллетень — это личный вклад в общее дело, который определяет вектор развития нашей Родины на годы вперёд. Особенно радует, что взрослые на своём примере учат детей ответственности: они показывают, что участие в выборах — не просто долг, а проявление гражданской зрелости и заботы о завтрашнем дне», — поделился Коган.Депутат поблагодарил членов участковых и территориальных избирательных комиссий. По его словам, их чёткая работа делает процесс прозрачным, честным и доступным для каждого избирателя.
Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы, жители региона выбирают новый состав Московской областной Думы, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — депутатов местных советов.