Глава миссии СНГ Нематов оценил организацию голосования в Королёве
Глава наблюдательной миссии СНГ Ильхом Нематов проверил, как организовали выборы в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Нематов посетил два участка — в ДК имени М. И. Калинина и Деловом и культурном центре «Костино». Гостя встретил председатель ТИК (территориальной избирательной комиссии — группы, которая координирует выборы на территории города) Владимир Печенин.
Ильхом Туйчиевич перерезал праздничную ленточку, поговорил с председателями УИК и осмотрел участки. На площадках создали атмосферу праздника — шары и музыка. Особое внимание уделили безопасности и комфорту.
На входах работает пропускная система, дежурят сотрудники полиции. Организаторы сделали всё для прозрачного и спокойного голосования. Глава миссии СНГ полностью доволен уровнем подготовки выборов в Королёве.
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