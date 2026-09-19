Глава миссии СНГ Нематов оценил организацию голосования в Королёве

19 сентября 2026, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Глава наблюдательной миссии СНГ Ильхом Нематов проверил, как организовали выборы в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.