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Журналист из США высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

оригинал Нуаман Ишфак Мугал (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Американский журналист Нуаман Ишфак Мугал посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и поделился своими впечатлениями. Его слова приводит пресс-служба Мособлизбиркома.



Мугал рассказал, что центр помогает обеспечивать прозрачность избирательного процесса.

«Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь всё организовано. То есть можно нажать на любой участок и в режиме реального времени увидеть видео и услышать аудио. Я считаю, что это очень хорошо, ведь это обеспечивает прозрачность избирательного процесса», — подчеркнул он.
Журналист добавил, что подобный опыт вызывает у него уважение, и он рад видеть, как технологии помогают наблюдению за выборами.
Ольга Щелокова

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