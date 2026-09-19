Журналист из США высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в Одинцове
Американский журналист Нуаман Ишфак Мугал посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и поделился своими впечатлениями. Его слова приводит пресс-служба Мособлизбиркома.
Мугал рассказал, что центр помогает обеспечивать прозрачность избирательного процесса.
«Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь всё организовано. То есть можно нажать на любой участок и в режиме реального времени увидеть видео и услышать аудио. Я считаю, что это очень хорошо, ведь это обеспечивает прозрачность избирательного процесса», — подчеркнул он.Журналист добавил, что подобный опыт вызывает у него уважение, и он рад видеть, как технологии помогают наблюдению за выборами.