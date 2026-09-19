Представитель парламента Танзании отметил прозрачность выборов в Подмосковье
Представитель парламента Объединённой Республики Танзания Абдулла Али Хассан Мвиньи вместе с делегацией международных электоральных экспертов и наблюдателей посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье.
После экскурсии Мвиньи заявил, что высокий уровень организации процессов произвёл на него сильное впечатление.
«Я был чрезвычайно впечатлён использованием технологий в режиме реального времени для наблюдения за каждым избирательным участком, на котором происходят все операции. Очень высокий уровень прозрачности и принятия этой технологии людьми. В политике восприятие и реальность чрезвычайно важны», — отметил иностранный гость.Представитель парламента Танзании подчеркнул: если общественность доверяет и помогает, это показывает, что люди верят в то, что делают. Кроме того, он заявил, что технологии сделали весь выборный процесс более простым и прозрачным.