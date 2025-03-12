В Красногорске открылась выставка картин Владимира Панова

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск
Выставка картин художника Владимира Панова проходит в доме культуры «Луч» городского округа Красногорск, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Владимир Панов является постоянным участником выставок творческого объединения красногорских художников «Лик». Он пишет лирические русские пейзажи и натюрморты. На выставке представлены работы, отражающие гармонию и красоту природы», — говорится в сообщении.Выставка открыта ежедневно с 10 утра до 20:00, возрастные ограничения — 6+.
Дом культуры «Луч» расположен по адресу: округ Красногорск, село Петрово-Дальнее, улица Школьная, 23.
Ранее сообщалось, что в Раменском историко-художественном музее открылась выставка «Фантазии штампованного стекла», на которой представлена коллекция созданной в ХХ веке стеклянной посуды из частных собраний и фондов музея.
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