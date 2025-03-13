В Красногорске обсудили профилактику детского травматизма на дорогах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Вопрос безопасности учащихся на дорогах округа Красногорск, а также организацию профилактических занятий в школах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудили на совещании заместителей по безопасности образовательных учреждений, участие во встрече приняли сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Особое внимание в ходе совещания было уделено организации интерактивных практических занятий, интернет-уроков, классных часов, семинаров, а также общешкольных родительских собраний, посвящённых предупреждению детского травматизма», — говорится в сообщении.Кроме того, инспекторы ГАИ напомнили собравшимся о том, что ежедневно на последнем уроке детям нужно напоминать о безопасном маршруте до дома и правилах поведения на улице.
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