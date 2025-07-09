Депутат Колунов предупредил о штрафах за рубку деревьев на участке
Россиянам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Вырубка деревьев на собственном участке – строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений, но на деле ситуация обстоит иначе.
«Те же действия, совершённые с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – пояснил Колунов РИА Новости.По словам депутата, без ограничений можно удалять только деревья, посаженные самим владельцем. Однако по при этом без официального разрешения запрещено вырубать редкие и ценные породы, такие как вишня, дуб, ясень, клён, лиственница и другие.