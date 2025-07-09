Депутат Колунов предупредил о штрафах за рубку деревьев на участке

09 июля 2025, 16:47

оригинал Фото: iStock / Bogdanhoda

Россиянам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.





Вырубка деревьев на собственном участке – строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений, но на деле ситуация обстоит иначе.

«Те же действия, совершённые с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – пояснил Колунов РИА Новости.