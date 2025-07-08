Подмосковным фермерам передали в аренду без торгов около 690 га областной земли

08 июля 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

22 земельных участка общей площадью 688,2 га передали в аренду без торгов подмосковным сельхозпроизводителям с начала текущего года. Об этом сообщает Минимущества Московской области.







«Участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, получили в льготную аренду 15 крестьянско-фермерских хозяйств и одна сельскохозяйственная организация. Участки находятся в 12 округах: Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Рузском, Истре, Щёлкове, Чехове, Подольске, Коломне, Серебряных Прудах, Егорьевске, Серпухове и Воскресенске», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.