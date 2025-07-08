Подмосковным фермерам передали в аренду без торгов около 690 га областной земли
22 земельных участка общей площадью 688,2 га передали в аренду без торгов подмосковным сельхозпроизводителям с начала текущего года. Об этом сообщает Минимущества Московской области.
«Участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, получили в льготную аренду 15 крестьянско-фермерских хозяйств и одна сельскохозяйственная организация. Участки находятся в 12 округах: Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Рузском, Истре, Щёлкове, Чехове, Подольске, Коломне, Серебряных Прудах, Егорьевске, Серпухове и Воскресенске», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что подмосковные фермеры имеют право на аренду земли без торгов для её сельскохозяйственного использования на срок пять лет. По истечение трёх лет при использовании участка по целевому назначению аграрий имеет право оформить эту землю в собственность.