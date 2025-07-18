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В Дзержинском в этом году обновят три контейнерные площадки

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Три контейнерные площадки, расположенные в подмосковном Дзержинском, вошли в годовую программу модернизации. Их оснастят специальными баками для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



В программу модернизации входят те контейнерные площадки, на которых чаще всего выявляются мусорные навалы.

«Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Работы по обновлению контейнерных площадок в Дзержинском проведут по следующим адресам: улица. Бондарева,15, улица Томилинская, 18 и улица Лермонтова, 12б.
Лев Каштанов

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