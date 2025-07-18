В Дзержинском в этом году обновят три контейнерные площадки

18 июля 2025, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Три контейнерные площадки, расположенные в подмосковном Дзержинском, вошли в годовую программу модернизации. Их оснастят специальными баками для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В программу модернизации входят те контейнерные площадки, на которых чаще всего выявляются мусорные навалы.





«Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.