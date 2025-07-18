Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить квартиру к отпуску хозяев

18 июля 2025, 20:39

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Лето – время летних отпусков. Чтобы спокойно наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о пустующей квартире, нужно подготовить её к отсутствию хозяев. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что нужно для этого сделать.





Прежде всего, необходимо отключить электроприборы – вынуть вилки из розеток всех неработающих устройств. Это сэкономит электричество, снизит риск короткого замыкания и пожара. Затем нужно перекрыть воду.

«Закройте вентили на стояках или у счётчиков, чтобы предотвратить протечки и затопление соседей. Перед отъездом убедитесь, что окна плотно закрыты, а входная дверь надежна заперта. Наведите порядок: вынесите мусор, освободите холодильник, если он будет отключён, оставьте раковину чистой», – посоветовали в ведомстве.