Жители Электростали собрали 110 мешков вторсырья для переработки

29 марта 2026, 14:03

Фото: Администрация Электросталь г.о.

Накануне в Электростали прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Пункт приема развернули на площади у кинотеатра «Современник». В мероприятии участвовали более 220 человек. Жители приносили пластик, макулатуру, металл и другие отходы, подходящие для переработки.



Волонтерам удалось собрать около 110 мешков и коробок. Активисты помогли рассортировать вторсырье и отправить его в экоцентр. В рамках акции также собирали пластиковые крышки — средства от их переработки направляют на благотворительность.



Экологическая акция «РазДельный Сбор» проходит в Электростали на постоянной основе — каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 у кинотеатра «Современник» на пересечении улиц Мира и Тевосяна. Присоединиться к ней может любой желающий.