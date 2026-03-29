Глава Ступино Сергей Мужальских провел личный прием граждан
Глава Ступино Сергей Мужальских 26 марта провел личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Вместе с городским прокурором Андреем Чижовым, представителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и профильными заместителями он ответил на вопросы, волнующие жителей.
Новый руководитель «Ступинского учебно-производственного предприятия всесоюзного общества слепых» поднял несколько важных тем. В первую очередь рассмотрели предложение об установке памятной доски в честь погибшего бойца СВО, ефрейтора-пулеметчика, в школе №1.
Также обсуждался вопрос о состоянии канализационных колодцев, поврежденных во время ремонта теплотрассы, что привело к подтоплению подвальных помещений УПП ВОС. Руководитель муниципалитета дал указания профильным службам по устранению выявленных недостатков.
Кроме того, доброволец СВО обратился с просьбой помочь в оформлении земельного участка для ведения фермерского хозяйства. Заявителю разъяснили правила предоставления земли, и вопрос взяло на контроль соответствующие подразделение.
Все жители получили консультации, часть вопросов решилась во время приема. За обращениями, требующими дальнейшей проработки, проследит глава округа до их полного исполнения.
