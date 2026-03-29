В Павловском Посаде выбрали лучшие танцевальные коллективы
28 марта во Дворце культуры «Павлово-Покровский» прошел традиционный конкурс хореографических коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. В этом году в нем принял участие 21 коллектив, представивший 60 номеров в трех номинациях — народный, включая стилизованный, эстрадный и современный танец.
В народном танце шесть коллективов выступили с 16 номерами. Лауреатами первой степени стали «Гармония» (две возрастные группы), «Калинка», а также «Забава». «Солнышко», «Искорка» и «Созвездие» получили дипломы лауреатов третьей степени.
Эстрадный танец — самая многочисленная номинация — девять коллективов, 30 номеров. Лауреатов первой степени удостоили «Платинум», Dance show (вторая возрастная группа), «Кредо» (вторая возрастная группа), «Колибри» и «Ультра» (третья возрастная группа).
Современный танец — шесть коллективов представили 14 номеров. Главный приз — ГРАН ПРИ конкурса — завоевал коллектив «Dancing for Stars». Лауреатом первой степени в своей возрастной группе стал коллектив «FreeDance».
Организаторы и члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников.
