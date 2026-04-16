Депутат Мособлдумы Андрей Голубев написал книгу «Южные рубежи Подмосковья»
В свет вышла историческая книга журналиста, учителя, члена фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрея Голубева «Южные рубежи Подмосковья». Она посвящена Великой Отечественной войне и переломному моменту в Битве за Москву, сообщает пресс-служба партии.
Автор рассказал, что книга адресована в первую очередь молодёжи.
«Попытки переписать историю ведут к трагическим последствиям. Наш долг — сохранить правду о Великой Отечественной войне для будущих поколений. И эта книга — мой скромный вклад в это важное дело. В ней есть конкретные имена земляков с описаниями их подвигов, много сказано о тех, кто сражался за наш край, за малую родину», — сказал Андрей Голубев.Публикация этого документального труда стала частью масштабной программы, которую партия «Единая Россия» подготовила к «Диктанту Победы», который проведут в этом году 24 апреля. Жителей Подмосковья ждут тематические выставки в парках, парад ретроавтомобилей, а также открытие новых площадок для желающих проверить свои знания по истории Отечества.