Семёнов проверил ход создания сквера на месте ДК Потапова в Павловском Посаде
Сквер с прогулочной зоной и детскими площадками создают на месте снесённого ДК Потапова в Павловском Посаде. Ход благоустройства проверил глава городского округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в проверке приняли также депутаты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы.
«Сейчас готовность объекта составляет 35%. Уже установлены сваи и силовые опоры, проложены кабели освещения, обустроены площадки под детские игровые комплексы и подготовлена база для благоустройства берега и прогулочных зон у воды», — говорится в сообщении.Денис Семёнов отметил, что работы ведутся качественно и в соответствии с утверждённым графиком. Завершить благоустройство планируется в текущем году.