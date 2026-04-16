Семёнов проверил ход создания сквера на месте ДК Потапова в Павловском Посаде

16 апреля 2026, 11:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сквер с прогулочной зоной и детскими площадками создают на месте снесённого ДК Потапова в Павловском Посаде. Ход благоустройства проверил глава городского округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в проверке приняли также депутаты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы.





«Сейчас готовность объекта составляет 35%. Уже установлены сваи и силовые опоры, проложены кабели освещения, обустроены площадки под детские игровые комплексы и подготовлена база для благоустройства берега и прогулочных зон у воды», — говорится в сообщении.